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البنك المركزي : ارتفاع الدين الخارجي إلى 137.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي

مرتفعًا 3 مليارات خلال الربع الرابع
‫محمود الصباغ‬‎ 2:23 م, السبت, 16 أكتوبر 21 2:23 م, السبت, 16 أكتوبر 21

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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3,018 مليار دولار خلال الربع الرابع، من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجي لمصر سجل في نهاية يونيو الماضي 137.85 مليار دولار ، مقابل 134.841 مليار في نهاية مارس السابق عليه.

وأضاف أن الدين الخارجي طويل الأجل لمصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي بقيمة 2.56 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي ليصل إلى مستوى 124.143 مليار دولار، مقابل 121.579 مليار في مارس السابق له.

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وذكر البنك المركزي، أن الدين الخارجي قصير الأجل على مصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 13.261 مليار في سبتمبر السابق عليه.

وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجي على الحكومة، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ، بقيمة 1.95 مليار دولار ليسجل 82.445 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقابل 80.491 في نهاية مارس السابق له.

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وأشار إلى أن الدين الخارجي الحكومي طويل الأجل ارتفع إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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