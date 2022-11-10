البنك المركزي : ارتفاع التضخم الأساسي إلى 19% بنهاية أكتوبر

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 19% بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل 18% في الشهر السابق له، وذلك بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي المصري.

وكشف البنك المركزي عن وصول الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلي معدل شهري بلغ 3% في شهر أكتوبر الماضي، وذلك مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.1% في نفس الشهر من العام السابق 2021، وكذلك مقارنة بمعدل شهري بلغ 1.6% في سبتمبر 2022.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء اليوم 10 نوفمبر 2022، معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في أكتوبر 2022، وذلك مقابل معدلاً بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق 2021، وكذلك مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.5% في سبتمبر 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 16.2% في أكتوبر 2022، مقابل 15% في سبتمبر 2022.