البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 34.970 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 34.928 مليار دولار خلال أغسطس 2023، بزيادة قدرها 42 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.

التضخم الأساسي



تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس الماضي، مقابل 40.7% في يوليو، وذلك بحسب « ».

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023.



أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.