البنك المركزي: ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول

صعدت الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 مقابل 801 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، مقابل 876.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن متحصلات النقل ارتفعت بمعدل 31% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار كنتيجة لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.3%.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 1.5% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار.