البنك المركزي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار بنهاية مارس

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار أمريكي، بنهاية شهر مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار لشهر فبراير 2023، بمقدار زيادة بلغ نحو 95 مليون دولار خلال شهر.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر يناير 2023، نحو 34.224 مليار دولار، و34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.

البنك المركزي

اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير

قررت

في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الخميس 30 مارس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

ويأتي ذلك بعد أن افتتح

عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي.