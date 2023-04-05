البنك المركزي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار بنهاية مارس

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار أمريكي، بنهاية شهر مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار لشهر فبراير 2023، بمقدار زيادة بلغ نحو 95 مليون دولار خلال شهر.
احتياطي مصر من النقد الأجنبي
وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر يناير 2023، نحو 34.224 مليار دولار، و34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.
اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير
قررت
ويأتي ذلك بعد أن افتتح