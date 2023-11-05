البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي لمصر ليسجل 35.108 مليار دولار بنهاية أكتوبر

ارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع يقدر بنحو 132 مليون دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.

احتياطي النقد الأجنبي

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد الخميس 2 نوفمبر الجاري، لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.