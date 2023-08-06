البنك المركزي: ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار بنهاية يوليو

ارتفع مكون الذهب من الاحتياطي النقدي إلى 7.97 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 7.73 مليار دولار بنهاية يونيو، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 72 مليون دولار خلال شهر.

جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع وحدات السحب الخاصة إلى 376 وحدة بنهاية يوليو مقابل 27 وحدة خلال يونيو الماضي، فيما انخفضت العملات الأجنبية من 27.044 مليار دولار خلال يونيو إلى 26.53 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.