البنك المركزي: ارتفاع إيرادات السياحة إلى 7.3 مليار دولار خلال 6 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022 مقارنة مع 5.8 مليار في الفترة المناظرة لها بالعام السابق له.

وأظهر المركزي في تقرير ميزان المدفوعات ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، بمعدل نمو للسائحين الوافدين إلى مصر 27.5% ليسجل 6.8 مليون سائح.

وذكر التقرير ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 4 مليارات دولار مقارنة مع 3.4 مليار، نتيجة لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.

وأوضح تقرير ميزان المدفوعات عن انخفاض في المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 36.5 مليار دولار وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار .