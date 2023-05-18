البنك المركزي: ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض إلى 4.204 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي

ارتفعت إجمالي أرصدة إقراض القطاع المصرفي المصري، لتصل إلى 4.204 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، حسبما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن

المصري اليوم.

وتنقسم أرصدة القروض إلى قروض موجهه للقطاع الحكومي، وقد بلغت 1.676 تريليون جنيه، مقسمة إلى 889.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و786.955 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بنهاية يناير 2023، مقابل 1.604 تريليون جنيه قروض موجهه للقطاع الحكومي بنهاية ديسمبر 2022.

وجاء في النشرة الشهرية ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض الموجهه للقطاعات غير الحكومية إلى 2.527 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 2.408 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، منها 2.098 تريليون جنيه أرصدة بالعملة المحلية، و429.550 مليار جنيه أرصدة بالعملة الأجنبية.

البنك المركزي

البنك المركزي وسياسة التشديد النقدي

قرر

، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية خلال العام، في خطوة اتفقت مع أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين والمصرفيين بتثبيت سعر الفائدة، في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023.