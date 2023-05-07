البنك المركزي: ارتفاع أرصدة ذهب الاحتياطي النقدي إلى 8 مليارات دولار بنهاية أبريل

ارتفعت قيمة

مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي

المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أبريل الماضى، ليصل إلى 8.030 مليار دولار ، مقابل 7.950 مليار بنهاية مارس الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.

‏وأوضح البنك المركزي قيمة العملات الأجنبية المدرجة فى الاحتياطى النقدى تراجعت حيث سجلت 26.173 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 26.477 مليار بنهاية مارس الماضى .

البنك المركزي

ووفقا لـ “المركزي” ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 349.4 مليون دولار خلال أبريل، مقابل 22.3 مليون فى مارس 2023.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، مقابل 34.447 مليار بنهاية مارس الماضي.

ويعرف الاحتياطى النقدي الأجنبي على أنه سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى، الين الياباني، واليوان الصيني.

وكشف البنك المركزي، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري يوليو – ديسمبر.

و أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من 2.5 مليار دولار، ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.