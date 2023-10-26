البنك المركزي: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية إلى 4.79 تريليون جنيه بنهاية يونيو

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية إلى 4.79 تريليون جنيه خلال يونيو الماضي مقابل 4.57 تريليون بنهاية يونيو 2023، وذلك بحسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم.

وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية نحو 1.13 تريليون جنيه خلال يونيو مرتفعة من 989.55 مليار في مايو 2023.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية إلى 943.95 مليار دولار خلال يونيو الماضي مقابل 911.74 مليار خلال مايو 2023.

أصول القطاع المصرفي

وارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى نحو 13.79 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 13.48 تريليون خلال مايو 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 4.79 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.57 تريليون بنهاية مايو 2023.

وانخفضت الأرصدة لدى البنوك في الخارج من 3.59 تريليون جنيه في مايو إلى 3.086 تريليون خلال يونيو 2023.

وعلى الجهة الأخرى، ارتفعت استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 4.85 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 4.74 تريليون خلال مايو الماضي.