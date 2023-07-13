البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الإقراض إلى 4.33 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023

ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك، بحسب تقرير حديث صادر عن القطاع المصرفي، إلى نحو 4.339 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 4.292 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

وسجلت أرصدة الإقراض للحكومة نحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1.73 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، فيما سجلت أرصدة الإقراض لغير الحكومة نحو 2.59 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.55 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.



أصول القطاع المصرفي

ارتفعت أصول القطاع المصرفي، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن « » اليوم، إلى 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 12.78 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

وارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية إلى نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 317.05 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، كما ارتفعت المخصصات إلى 295.44 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 285.49 مليار جنيه بنهاية فبراير.