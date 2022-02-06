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البنك المركزي : احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.98 مليار دولار بنهاية يناير

مقابل 40.934 مليون دولار
فاطمة إمام 1:54 م, الأحد, 6 فبراير 22 1:54 م, الأحد, 6 فبراير 22

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كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 46 مليون دولار ليصل إلى 40.980 مليار دولار  بنهاية يناير الماضي، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021السابق عليه.

كان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قد ارتفع ليسجل  إلى مستوي 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.

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ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

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وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

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بقلم فاطمة إمام

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