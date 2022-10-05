البنك المركزي: إيرادات السياحة تسجل 10.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري تحسن الإيرادات السياحية بنحو 5.9 مليار جنيه لتسجل نحو 10.7 مليار دولار مقابل نحو 4.9 مليار دولار، وذلك خلال السنة المالية 2021/ 2022.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن الإيرادات السياحية ارتفعت بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة، وهو ما عوّض جزئيًا تراجع أعدد السائحين القادمين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة.

وذكر بيان «المركزي» أن هذه التطورات التطورات على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية؛ الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لإحتواء موجات التضخم المتلاحقة.

سياسات البنك المركزي

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.%.