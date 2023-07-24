البنك المركزي: إلغاء مبادرة دعم السياحة ذات العائد المنخفض..وننسق مع الحكومة لإصدار جديدة

كشف البنك المركزي، أنه جار دراسة إصدار بالتنسيق بين كل من وزارتي المالية والسياحة والآثار؛ لدعم هذا القطاع وبعد إصدار موافقة من رئاسة مجلس الوزراء.

وزارة المالية تتولى إدارة المبادرات الجديدة

وفي كتابه الدوري الصادر ، اليوم، جاء ذلك إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر فى نوفمبر 2022 بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 5 يوليو الجاري، الموافقة على إلغاء المبادرة ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة وبالتالي يتعين التوقف عن منح أى تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة.