البنك المركزي: إصدار 19.4 مليون بطاقة ميزة نهاية سبتمبر 2021

أصدر 25 بنكا بالإضافة إلى البريد المصري عدد 19.4 مليون بطاقة تحمل شعار علامة تجارية وطنية ميزة حتى نهاية سبتمبر 2021.

وقال البنك المركزي في تقرير حديث صادر عنه إنه وصل عدد المعاملات التى تمت باستخدام بطاقة ميزة سجلت 86.6 مليون معاملة بمبلغ 119.5 مليار جنيه، وبلغ عدد البنوك الحاصلة على ترخيص إصدار بطاقات تحمل شعار علامة وطنية “ميزة” 28 بنكا عامل في جمهورية مصر العربية من إجمالي البنوك.

تم إصدار بطاقة ميزة في ضوء القرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات بشأن تعزيز مبادرة البنك المركزي المصري بإنشاء نظام بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها فى الحصول على الخدمات المالية المختلفة في النظام المالي وتم الإنتهاء من إطلاق منظومة ميزة الدفع الوطنية في شهر ديسمبر 2018.

وأضاف المركزي أنه ساهم بقيمة 46 مليون جنيه في التكلفة الاستثمارية لنقاط البيع بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن عدد نقاط البيع الإلكترونية لدى الجهات الحكومية المستهدف الوصول لها 22 ألف نقطة بيع.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق منظومة التحصیل الحكومیة الإلكترونیة على مستوى الجمھوریة من خلال قنوات التحصیل الإلكترونیة لوزارة المالیة ومن خلال البنوك المشتركة بالخدمة، وھما بنكا الأھلي المصري ومصر، وذلك من خلال منظومة الدفع الوطنیة “میزة”.