البنك المركزي: إجمالي ودائع أكبر 5 بنوك تسجل 5.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022

كشف البنك المركزي بلوغ إجمالي الودائع في أكبر 5 بنوك 5.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة صادر عن «المركزي»، اليوم الأربعاء، وصول إجمالي المركز المالي لأكبر 5 بنوك، بخلاف «المركزي» إلى 7.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وبلغ صافي العائد لأكبر 5 بنوك 144.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، في حين بلغ إجمالي الودائع في هذه البنوك الخمسة 5.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت الالتزامات لدى البنوك في الخارج 168.01 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، في حين بلغ إجمالي الالتزامات لدى البنوك في مصر 308.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وسجل إجمالي المصروفات، بحسب البنك المركزي، 114.04 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.