«البنك المركزي» إجراء معاملات بقيمة 5.5 مليار جنيه عبر تطبيق «إنستا باي» في 100 يوم

كشف إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لعمليات ونظم الدفع الإلكترونية، إنه تم إجراء نحو 500 ألف عملية على شبكة المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي InstaPay” خلال 100 يوم من إطلاق التطبيق.

وأضاف “نصر”، على هامش مؤتمر المعهد المصرفي العاشر، أنه تم تنفيذ معاملات مصرفية من خلال التطبيق بقيمة 5.5 مليار جنيه، موضحا أنه تم تحميل التطبيق بنحو 882 ألف مرة.

وتدعم 10 مصارف الشبكة حاليًا هي “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، والبنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية”.

جاء ذلك تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، واحتفالاً بمرور ثلاثين عام على انشاء المعهد، حيث عقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السنوي العاشر تحت عنوان “التطورات المصرفية: نحو آفاق جديدة للقطاع المصرفي”، ويتناول المؤتمر على مدار يومين التغيرات التي شهدتها الساحة المصرفية العالمية والمحلية في السنوات الأخيرة؛ بهدف السعي بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة والاستمرار في استحداث خدمات وآليات عمل جديدة.

وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة.