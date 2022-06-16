البنك المركزي: أكبر 10 بنوك تستحوذ على 5.4 تريليون جنيه من ودائع القطاع المصرفي

كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الودائع لدى البنوك العشر الكبار بالقطاع المصرف المصري ارتفعت بقيمة 380.5 مليار جنيه لتسجل 5.381 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 5 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وأضاف التقرير إن ودائع القطاع المصرفي بأكلمه سجلت 6.961 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي 2022، مقابل 6.433 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بزيادة قدرها 528.2 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي المخصصات داخل القطاع المصرفي إلى 209.750 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 188.515 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.