بمشاركة 26 بنك..«المركزي» يطلق 6500 ماكينة صراف آلي حتى نهاية سبتمبر 2022

أطلق مبادرة لنشر 6500 ماكينة صراف آلي في المحافظات التي تعاني من نقص في الماكينات بمشاركة 26 بنك داخل المحافظات حتى نهاية سبتمبر 2022.

نظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي

ويأتي ذلك في إطار توجهات البنك المركزي لرفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي، وبالأخص لماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، بما يدعم الاستخدام الأمثل للبنية التحتية داخل مصر.

وذكر «المركزي» أنه تم نشر نحو 631 رمز استجابة سريع QR Code أو طلب دفع للتحصيل الإلكتروني «R2P» مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواءً من خلال الإنترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.