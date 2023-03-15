البنك المركزي: أصول البنوك المصرية تسجل 11.39 تريليون جنيه بنهاية 2022

كشف البنك المركزي، ارتفاع

رأس مال البنوك والمخصصات

العاملة في السوق المصرية لتسجل 11.399 تريليون جنيه، بنهاية العام الماضي 2022.

وأفاد البنك المركزي في تقرير صادر عنه أن رأس مال البنوك سجلت 303.027 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، فيما سجلت الاحتياطيات 437.135 مليار جنيه، وسجلت مخصصات البنوك 256.093 مليار جنيه.

وبالنسبة لـ التزامات البنوك في مصر سجلت 383.797 مليار جنيه، أما عن الالتزامات في الخارج سجلت 298.417 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وحققت البنوك المصرية صافي أرباح بقيمة 130.844 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وأظهر تقرير المركز المالي للبنوك الصادر عن البنك المركزي تسجيل صافي العائد 331.202 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، كما بلغ صافي إيرادات النشاط 407.592 مليار جنيه بنهاية عام 2022.