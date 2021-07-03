البنك المركزي: أرصدة الودائع الأجنبية ترتفع 309 ملايين دولار على أساس سنوي في مايو



كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنحو 309.24 مليون دولار على أساس سنوي، لتسجل 41.245 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 40.935 المسجلة في مايو 2020.



وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني، تراجع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بمقدار 617.93 مليون دولار، من مستوى 41.863 مليار دولار في أبريل الماضي.

وأوضح البنك المركزي أنّ إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية سجل بنهاية مايو الماضي 9.256 مليار دولار، مقارنة مع 8.547 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع قدره 709.49 مليون دولار.

وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية تراجعت على أساس شهري بنحو 701.14 مليون دولار من مستوى 9.958 مليار دولار المسجل في أبريل 2021.

وقال البنك المركزي، إن إجمالي الودائع لأجل وشهادات الإدخار بلغت بنهاية مايو 2021، نحو 31.988 مليار دولار، بانخفاض 400 مليون دولار مقارنة مع مستوى 32.388 مليار دولار المسجل في مايو 2020، فيما ارتفع على أساس شهري بنحو 83 مليون دولار من مستوى 31.905 مليار دولار في أبريل 2021.

وبحسب البيانات ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية بنحو 361 مليون دولار على أساس سنوي، لتسجل 28.493 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 28.132 مليار دولار في مايو 2020.

وتمثل ودائع القطاع العائلي نسبة 69.08% من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.

كما صعدت ودائع قطاع الأعمال الخاص على أساس سنوي، لتسجل مستوى 10.818 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 10.670 مليار دولار في مايو 2020.

في حين تراجعت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية بمقدار 198.17 مليون دولار على أساس سنوي في مايو الماضي، لتصل إلى مستوى 1.935 مليار دولار، مقابل 2.133 مليار دولار في الشهر المناظر من العام الماضي.