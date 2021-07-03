بنـــوك

البنك المركزي: أرصدة الودائع الأجنبية ترتفع 309 ملايين دولار على أساس سنوي في مايو

لتسجل 41.245 مليار دولار
يحيى ياسين 8:01 م, السبت, 3 يوليو 21 8:01 م, السبت, 3 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك


كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنحو 309.24 مليون دولار على أساس سنوي، لتسجل 41.245 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 40.935 المسجلة في مايو 2020.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني، تراجع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بمقدار 617.93 مليون دولار، من مستوى 41.863 مليار دولار في أبريل الماضي.

وأوضح البنك المركزي أنّ إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية سجل بنهاية مايو الماضي 9.256 مليار دولار، مقارنة مع 8.547 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع قدره 709.49 مليون دولار.

اقرأ أيضا  «المركزي» : صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر يسجل 4.8 مليار دولار في 9 أشهر

وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية تراجعت على أساس شهري بنحو 701.14 مليون دولار من مستوى 9.958 مليار دولار المسجل في أبريل 2021.

وقال البنك المركزي، إن إجمالي الودائع لأجل وشهادات الإدخار بلغت بنهاية مايو 2021، نحو 31.988 مليار دولار، بانخفاض 400 مليون دولار مقارنة مع مستوى 32.388 مليار دولار المسجل في مايو 2020، فيما ارتفع على أساس شهري بنحو 83 مليون دولار من مستوى 31.905 مليار دولار في أبريل 2021.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 1 يوليو 2021

وبحسب البيانات ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية بنحو 361 مليون دولار على أساس سنوي، لتسجل 28.493 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 28.132 مليار دولار في مايو 2020.

وتمثل ودائع القطاع العائلي نسبة 69.08% من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.
كما صعدت ودائع قطاع الأعمال الخاص على أساس سنوي، لتسجل مستوى 10.818 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 10.670 مليار دولار في مايو 2020.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي يُبقي على مستويات الأمس بنهاية التعاملات

في حين تراجعت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية بمقدار 198.17 مليون دولار على أساس سنوي في مايو الماضي، لتصل إلى مستوى 1.935 مليار دولار، مقابل 2.133 مليار دولار في الشهر المناظر من العام الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم يحيى ياسين

ملف الكاتب يحيى ياسين

اقرأ أيضاً

«المركزي» : السيولة المحلية ترتفع 72.6 مليار جنيه في مايو الماضي

فاطمه امام 9:31 م, السبت, 3 يوليو 21

البنك المركزي: أرصدة الائتمان المحلي تصعد 34.4 مليار جنيه خلال مايو

منى صلاح 8:20 م, السبت, 3 يوليو 21

البنك المركزي : صافي الأصول الأجنبية يقفز 91% على أساس سنوي في مايو

يحيى ياسين 7:14 م, السبت, 3 يوليو 21

«التجاري الدولي» : عدد المعاملات عبر «الموبايل البنكي» تسجل 25 مليار جنيه في الربع الأول من 2021

منى صلاح 6:38 م, السبت, 3 يوليو 21

البنك المركزي يؤكد مجددا استمرار التعامل بجميع فئات النقود الورقية

الحسينى حسن 5:56 م, السبت, 3 يوليو 21

سعر «بيتكوين» يلامس أعلى مستوى من التقلبات في 14 شهرا

محمد عبد السند 4:59 م, السبت, 3 يوليو 21