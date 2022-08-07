البنك المركزي: أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي تسجل 7.061 مليار دولار بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي المصري أن قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي تراجع بقيمة 253 مليون دولار ليسجل نحو 7.061 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 7.314 مليار دولار يونيو الماضي.

وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد أن حجم العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي بلغ نحو 25.855 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 26.017 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أن رصيد حقوق السحب الخاصة سجل 232 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 50 مليون دولار بنهاية يونيو 2022.

وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يوميًّا باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي: “الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني”.

وكشف تقرير البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني عن تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى مقارنة مع 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.