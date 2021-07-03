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البنك المركزي: أرصدة الائتمان المحلي تصعد 34.4 مليار جنيه خلال مايو

صافي الائتمان المطلوب من الحكومة يصل إلى 3.123 تريليون جنيه في مايو
منى صلاح 8:20 م, السبت, 3 يوليو 21 8:20 م, السبت, 3 يوليو 21

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أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة الائتمان المحلي بنحو 34.427 مليار جنيه خلال مايو الماضي، لتصل إلى مستوى 5.295 تريليون جنيه، مقابل 5.260 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

وقال إن صافي الائتمان المطلوب من الحكومة -يشمل أوراق مالية وإقراض وخصم يطرح منه الودائع حكومية- صعد 23.48 مليار جنيه خلال مايو 2021، ليصل إلى 3.123 تريليون جنيه، مقابل 3.100 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي. 

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وذكر أن صافي المطلوب من قطاع الأعمال العام تراجع 7.036 مليار جنيه في مايو، مسجلًا 308.647 مليار جنيه، مقابل 315.683 مليار جنيه في أبريل 2021.

وصافي المطلوب من قطاع الأعمال العام يتضمن المطلوب من الهيئات الاقتصادية العامة مطروح منه ودائعها.

وأوضح أن المطلوب من الهيئات الاقتصادية العامة سجل في مايو 655.562 مليار جنيه، مقابل 644.024 مليار جنيه في أبريل، وارتفعت ودائع الهيئات إلى 346.915 مليار جنيه، من 328.341 مليار جنيه.

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وأشار البنك المركزي إلى أن المطلوبات من القطاع الخاص ارتفعت 19.477 مليار جنيه، لتسجل 1.168 تريليون جنيه في مايو 2021، مقابل 1.148 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

وذكر أن مطلوبات الائتمان من القطاع العائلي ارتفعت طفيفًا إلى مستوى 543.457 مليار جنيه في مايو من مستوى 543.177 مليار جنيه المسجل في أبريل.

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بقلم منى صلاح

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