البنك المركزي: أرصدة الإقراض والخصم بالقطاع المصرفي تتجاوز 4 تريليونات جنيه بنهاية 2022

كشف البنك المركزي، ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم ب

أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك

، لتسجل 4.093 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ووفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي بلغت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة نحو 4.428 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

البنوك المصرية

وارتفعت أصول البنوك العاملة في السوق المصرية لتسجل 11.399 تريليون جنيه، بنهاية العام الماضي 2022.

وأفاد البنك المركزي أن رأس مال البنوك سجلت 303.027 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، فيما سجلت الاحتياطيات 437.135 مليار جنيه، وسجلت مخصصات البنوك 256.093 مليار جنيه.

وبالنسبة لاتزامات البنوك في مصر سجلت 383.797 مليار جنيه، أما عن الالتزامات في الخارج سجلت 298.417 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.