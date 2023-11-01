البنك المركزي: أرصدة الإقراض ترتفع إلى 4.85 تريليون جنيه بنهاية يوليو

ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك لعملائها إلى نحو 4.85 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي مقابل 4.71 تريليون جنيه بنهاية يونيو، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

واستحوذت القروض المقدمة للحكومة على نحو 2.11 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.020 تريليون خلال يونيو الماضي.

فيما سجلت القروض لغير الحكومة نحو 2.73 تريليون جنيه خلال يوليو مقابل 2.69 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وعلى الجهة الأخرى، ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية إلى نحو 4.931 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 4.798 تريليون جنيه خلال يونيو الماضي.

ومثّلت تسهيلات ائتمانية للحكومة يعادل 2.171 تريليون جنيه، ولغير الحكومة سجلت 2.759 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.