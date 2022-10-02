 البنك المركزي:ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 5.128 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع المحلية بالبنوك، بقيمة 915.72 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 5.128 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 5.036 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022.

وأظهر تقرير البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب سجلت 814.964 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العام نحو 56.325 مليار جنيه، و فيما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو 511.547 مليار جنيه .

وكشف التقريرأن القطاع العائلي سجل 247.301 مليار جنيه نهاية أغسطس 2022، مقابل 237.762 مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الجاري.

وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.313 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 4.262 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022.

ووفقا لتقرير المركزي سجلت ودائع القطاع الحكومي 51.678 مليار جنيه، والقطاع الخاص 251.822 مليارجني ، فيما سجلت ودائع القطاع العائلي نحو 4.009 تريليون جنيه نهاية أغسطس 2022.