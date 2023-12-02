البنك المركزي:ارتفاع السيولة المحلية M2 إلى 8.682 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر

ارتفع حجم السيولة المحلية M2 إلى 8.682 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 8.551 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم المعروض النقدي M1 إلى 2.265 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 2.162 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلى 1.037 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023 مقابل 1.007 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
كما ارتفعت حجم الودائع تحت الطلب لتسجل 1.228 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 1.155 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.