البنك المركزي:ارتفاع السيولة المحلية "M2"إلى 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو

ارتفع حجم السيولة المحلية “M2” إلى 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 8.140 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي إلى 2.060 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.975 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
كما ارتفع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلى 1.009 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 959.949 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له.
كما كشف التقرير عن ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب إلى 1.051 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 1.015 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023.