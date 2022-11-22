البنك المركزي:ارتفاع التسهيلات الائتمانية لـ 3.643 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتسجل 3.643 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 3.596 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022.

ارتفاع التسهيلات الأئتمانية

وأشارت النشرة الشهرية إلى ارتفاع التسهيلات الأئتمانية بحوالي 544 مليار جنيه، عن شهر ديسمبر 2021 الذي سجلت التسهيلات فيه 3.099 تريليون جنيه، وانقسمت التسهيلات إلى 1.383 تريليون جنيه للحكومة، و2.260 تريليون جنيه لغير الحكومة.

وانقسمت التسهيلات الموجه للحكومة إلى 931.132 مليار جنيه بالعملة المحلية، و452.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، وفقا للنشرة .

أما عن التسهيلات لغير الحكومة توزعت إلى 1.987 تريليون جنيه بالعملة المحلية و273.07 مليار جنيه بالعملات الأجنبي، وبالنسبة للأرصدة بالعملة المحلية لغير الحكومة انقسمت إلى النشاط الزراعي بقيمة 50.07 مليار جنيه، والصناعة بقيمة 501.9 مليار جنيه، والتجارة بقيمة 226.1 مليار جنيه، والخدمات 499.6 مليار جنيه والقطاع العائلي بقيمة 707.3 مليار جنيه.