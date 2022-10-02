البنك المركزي:ارتفاع إجمالي أرصدة الائتمان المحلي لـ 6.967 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

كشف التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة الائتمان المحلي بالبنوك العاملة بالسوق المصري بنحو 156.049 مليار جنيه، حيث سجلت 6.967 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 6.811 تريليون جنيه نهاية يوليو 2022.

وبلغت صافى المطالبات على الحكومة 4.159 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل 4.059 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو من العام الجاري.

وارتفعت إجمالي الودائع المحلية بالبنوك، بقيمة 915.72 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 5.128 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 5.036 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022.

وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.313 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 4.262 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022..