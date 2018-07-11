البنك المركزى: 9 مليارات جنيه زيادة فى النقد المصدر بالربع الأول

أحمد الدسوقىكشف البنك المركزى، عن زيادة النقد المصدر بقيمة 9 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2018 ، ليصل إجمالى النقد المصدر إلى 453 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 444 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى .وقال المركزى فى أحدث تقرير صادر عنه أن النقد المصدر فئة مائتا جنيه ارتفع من 252 مليا

أحمد الدسوقى

كشف البنك المركزى، عن زيادة النقد المصدر بقيمة 9 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2018 ، ليصل إجمالى النقد المصدر إلى 453 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 444 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى .

وقال المركزى فى أحدث تقرير صادر عنه أن النقد المصدر فئة مائتا جنيه ارتفع من 252 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، إلى 260 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، كما ارتفع النقد فئة مائة جنيه من 150 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى إلى 152 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.

وأشار المركزى إلى أن النقد المتداول خارج خزائنه، شهد زيادة بلغت أيضا 9 مليارات جنيه بالربع الأول ، ليرتفع من 439 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017 إلى 448 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى .



