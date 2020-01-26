البنك المركزى: 5 مليارات جنيه تراجعًا فى نقود الاحتياطى M0 خلال نوفمبر

أعلن البنك المركزي اليوم الأحد، عن تراجع نقود الاحتياطي M0 بقيمة 5 مليارات جنيه، لتصل إلى 700.859 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 705.901 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وأوضح التقرير الإحصائي الشهري الذي يصدره البنك المركزى أن هذا التراجع انعكس على نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 7.2 مليار جنيه، مسجلًا 160.969 مليار خلال شهر نوفمبر مقابل 168.263 مليار في الشهر السابق له.

كما ارتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، بمقدار 2.2 مليار جنيه، مسجلًا 539.890 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 537.638 في نهاية الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى تراجع صافي الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 700.859 مليار في الشهر السابق له، ووصل صافي الأصول الأجنبية إلى 270.162 مليار.

فيما تراجعت صافي الأصول المحلية بقيمة 6.2 مليارات جنيه، لتسجل 430.697 مليار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 436.907 مليار بنهاية اكتوبرالسابق عليه.

وتتكون نقود الاحتیاطى من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع.

ویطلق علیھا أحیانا القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة (M2)، تمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویبا آخر لبنود المركز المالى للبنك المركزى المصرى.