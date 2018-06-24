البنك المركزى: 27 مليار جنيه زيادة بقروض القطاع المصرفى خلال شهر

أحمد الدسوقىقال البنك المركزى، إن قروض القطاع المصرفى ارتفعت إلى 27 مليار جنيه خلال فبراير 2018، لتصل إلى 1.503 تريليون جنيه، مقابل 1.476 تريليون جنيه بنهاية يناير 2018.وأشار المركزى، فى أحدث تقاريره، إلى أن القروض الموجهة للقطاع الحكومى بالعمتلين المحلية والأجنبية ارتفعت إلى 400 مليار جنيه بنها

أحمد الدسوقى

قال البنك المركزى، إن قروض القطاع المصرفى ارتفعت إلى 27 مليار جنيه خلال فبراير 2018، لتصل إلى 1.503 تريليون جنيه، مقابل 1.476 تريليون جنيه بنهاية يناير 2018.

وأشار المركزى، فى أحدث تقاريره، إلى أن القروض الموجهة للقطاع الحكومى بالعمتلين المحلية والأجنبية ارتفعت إلى 400 مليار جنيه بنهاية فبراير 2018، مقارنة بـ 385 مليار جنيه بنهاية يناير 2018.

وارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 1.110 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2018، مقارنة بـ 1.090 تريليون جنيه بنهاية يناير 2018.