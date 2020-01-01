البنك المركزى: 14 مليار جنيه انخفاضاً فى صافى الأصول الأجنبية فى أكتوبر

انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى بنحو 14 مليار جنيه لتسجل 342 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 356 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.



و قال البنك المركزى فى نشرته الشهرية، إن صافى الأصول الأجنبية لديه انخفضت بقيمة مليار جنيه لتسجل 268 مليارا بنهاية أكتوبر الماضى ، مقارنة مع 269 مليارا بنهاية سبتمبر.



بينما تراجعت الأصول لدى البنوك بقيمة 13 مليار جنيه لتسجل نحو 73 مليارا بنهاية أكتوبر مقابل 86 مليارا بنهاية سبتمبر 2019.

6.3 ارتفاعاً فى القروض



و كان “المركزى” قد ذكر فى تقريره أن قروض البنوك المصرية للعملاء ارتفعت بنحو 6.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نحو 1.814 تريليون جنيه مقابل 1.807 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .



و قال إن إجمالي القروض الموجهة للحكومة سجلت نحو 484.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 484.05 مليار جنيه سبتمبر السابق عليه .



بينما بلغت قروض الحكومة بالعملة المحلية 241.1 مليار جنيه مع نهاية أكتوبر مقابل 244.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بينما سجلت القروض للحكومة بالعملات الأجنبية 243.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 239.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .



فى حين سجلت القروض غير الحكومية نحو 1.329 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1.323 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، وفقًا لنشرة البنك المركزي .