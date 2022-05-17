البنك المركزى: 10 مليارات جنيه معاملات الشراء عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام

قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد للإدارة المركزية لنظم وخدمات الدفع فى البنك المركزى المصرى – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن قيمة معاملات الشراء التى تم تنفيذها عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 10 مليارات جنيه مقابل 5.7 مليار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وأضاف أن حجم معاملات الشراء المنفذة عبر نقاط البيع «POS» خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 50 مليار جنيه مقابل 35 مليارا فى الفترة نفسها من العام السابق.

وصرح «نصر» فى وقت سابق بأنه تم إجراء نحو 500 ألف معاملة من خلال شبكة المدفوعات اللحظية خلال 50 يوما منذ إطلاقها الفعلى فى مارس الماضى بقيمة متحصلات بلغت 2 مليار جنيه.

وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى – خلال مؤتمر الإعلان عن الفائزين فى مسابقة «Visa Everywhere Initiative» بالتعاون مع البنك المركزى المصرى – إن عدد المعاملات الإلكترونية على تطبيق «إنستا باى» يوميا تبلغ نحو 10 آلاف عملية، وهو تطبيق معتمد من «المركزى» للتمويل اللحظى للأموال عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن عدد نقاط البيع الإلكترونية فى مصر بلغت نحو 800 ألف ، كما تخطت ماكينات الصراف الآلى 19 ألفا.

وكشف أنه سيتم الإعلان عن طرح متطلبات رخص البنوك الرقمية خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن القواعد التشغيلية للبنوك

الرقمية سيتم الإعلان عنها قريبا، وستنص على الحد الأدنى لرأسمال كل نوع منها وفقا لضوابط محددة ونص قانون الجهاز المصرفى الجديد.