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البنك المركزى: 10 مليارات جنيه زيادة فى صافى الأصول الأجنبية خلال شهر

سجلت 352 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى
أحمد الدسوقي 8:33 م, الأحد, 26 يناير 20 8:33 م, الأحد, 26 يناير 20

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قال البنك المركزى المصرى إن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى نما بنحو 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 352 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 342 مليارا بنهاية أكتوبر من نفس العام.

وذكر “المركزى” فى أحدث التقارير الصادرة عنه – حصلت “المال” على نسخة منها – إن صافى الأصول الأجنبية لدى “المركزى” ارتفع إلى 270 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 268 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.

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فيما أشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك زادت إلى 82 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 73 مليار جنيه بنهاية أكتوبرالسابق عليه.

وبحسب “المركزى” فإن السيولة المحلية ارتفعت بنحو 29.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، لتصل إلى 4.053 تريليون جنيه، مقابل 4.024 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وكان “المركزى” قد قال فى تقريره أن المعروض النقدي زاد نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ليسجل 503.14 مليار جنيه في نوفمبر، مقابل 501.7 مليار جنيه في أكتوبر.

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بقلم أحمد الدسوقي

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