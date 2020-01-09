البنك المركزى يمد مبادرة المتعثرين حتى نهاية 2020

مد البنك المركزي المصري مبادرة المتعثرين التى أطلقها فى 12 ديسمبر الماضى إلى نهاية عام 2020 بدلاً من يونيو المقبل. وتتعلق المبادرة بتسوية ديون عملاء البنوك المتخذ ضدهم إجراءات قضائية بشأن مديونيات مشكوك فى تحصيلها يبلغ رصيدها أقل من 10 ملايين جنيه.

التنازل عن القضايا فور اتفاق العميل مع البنك.. وإمكانية السداد العينى بجانب النقدى.

وأتاح «المركزي» للعملاء المتعثرين إمكانية السداد العينى «فى حالة قبول البنك بذلك» بجانب السداد النقدى لنسبة %50 أو أكثر من رصيد المديونية، وأضاف فى تعليمات جديدة أصدرها أمس إنه من الممكن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد.

وأوضح أنه يمكن سداد %20 على الأقل فى موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل، على أن يتم دفع المتبقى من نسبة %50 بنهاية ديسمبر كحد أقصى.

كان مجلس الوزراء و«المركزي» قد أطلقا قبل أيام مبادرة لإسقاط الفوائد المتأخرة عن الشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، ويقدر إجمالى أصل المديونية للفئة المستهدفة بنحو 4.3 مليار، فى حين تصل الفوائد المتراكمة إلى 31.3 مليار، بحسب تصريحات سابقة لنائب محافظ البنك جمال نجم.

فى سياق متصل، أطلق البنك المركزي مبادرة جديدة للقطاع السياحى لمساندة الشركات المتعثرة التى تبلغ مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد، سواء متخذ بشأنها إجراءات قضائية أم لا، بنفس التعليمات والقواعد الخاصة بمبادرة المتعثرين.

وأعلن البنك المركزي تفاصيل مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، موجهة لإحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى، بفائدة متناقصة %10.

وحدد مدة القرض فى 15 سنة بحد أقصى، وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، تبعا لرؤية البنك، أخذا فى الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحظر المطلق.

وأوضح «المركزي» أن كل بنك يدخل فى المبادرة يقوم بتمويل %75 بحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية.

وقرر «المركزي» مد مبادرة قروض التجزئة الخاصة بالعاملين بالسياحة لمدة عام إضافى لتنتهى آخر ديسمبر 2020، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك بحد أقصى 3 سنوات.

وأشارت التعليمات إلى السماح للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

كتب- أحمد الدسوقى و سيد بدر و محمود الصباغ