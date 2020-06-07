البنك المركزى يكشف تفاصيل انخفاض احتياطى النقد الأجنبى (جراف)

جاء معظم الهبوط في العملات الأجنبية التي سجلت نحو 32.094 مليار دولار بنهاية مايو

كشف البنك المركزى عن تفاصيل هبوط احتياطى النقد الأجنبى بنحو مليار دولار خلال شهر مايو الماضى، ليسجل 36.004 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه.

يأتى ذلك بعدما فقد احتياطى النقد الأجنبى نحو 5 مليارات دولار فى مارس وحوالى 3 مليارات دولار خلال أبريل.

وفى أبريل الماضى قال البنك المركزى فى بيان إن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد استمرت على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذى شهد ذروة تخارج من المحافظ الاستثمارية .

جدير بالذكر أن مصر حصلت على قرض عاجل من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.77 مليار دولار منذ نحو الشهر، قبل أن تحصل يوم الجمعة الماضى على موافقة الصندوق للحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل عام ضمن حزمة مواجهة كورونا.

تفاصيل تغير الاحتياطى

وذكرت بيانات البنك المركزى أن احتياطي الذهب ارتفع بنحو 100 مليون دولار ليصل إلى 3.805 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 3.705 مليار دولار بنهاية أبريل .

بينما جاء معظم الهبوط فى العملات الأجنبية التي سجلت نحو 32.094 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 33.142 مليار دولار بنهاية أبريل، لتنخفض بقيمة 1.048 مليار دولار .

في ذات السياق انخفضت حقوق السحب الخاصة لتسجل 107 مليون دولار بنهاية مايو مقابل 192 مليون دولار بنهاية أبريل .