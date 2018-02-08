البنك المركزى يقود جهود تسويق التكنولوجيا المالية

اختتمت أمس فاعليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال أفريقيا” والذى عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافتتح أعماله أمس، طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى.

شهد المؤتمر حضوراً لافتاً ومشاركة كثيفة، وسط ترحيب كبير من شركات التكنولوجيا المالية العالمية والمحلية، للتوسع في أعمالها بالسوق المصرية، خاصة بعد الشرح الوافى الذى شهدته جلسات المؤتمر للجهود التى يقودها “المركزى” لخلق المناخ الجاذب للاستثمارات في التكنولوجيا المالية، والتوسع في استخدام تطبيقاتها على نطاق كبير، والإطار المطلوب تنفيذه للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تحقيقاً لأهداف المجلس القومى للمدفوعات.

و قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات : “نحن سعداء بالنجاح الكبير الذى حققه المؤتمر من خلال حجم المشاركة الواسع ومستوى التمثيل الرفيع لخبراء التكنولوجيا المالية، والذى انعكس على مستوى الجلسات النقاشية والنتائج التى تم التوصل إليها وعرضها، بجانب التسويق الناجح و غير المسبوق للتسهيلات والمميزات التى يتمتع بها السوق المصرية في مجال نظم الدفع والتكنولوجيا المالية، مما يجعل من المؤتمر نقطة انطلاق قوية وراسخة للتكنولجيا المالية فى السوق المصرية، وهو الهدف الذى كنا نسعى لتحقيقه من خلال استضافة البنك المركزى المصرى لهذا الحدث المهم “.

وأضاف حسين : ” المشروعات التي عرضها الشباب المصري تؤكد وجود كفاءات مصرية واعدة تنتظر الفرصة والمناخ المناسب من أجل تحقيق النجاح، مؤكداَ أن “المركزي” يضع دعم ذلك النوع من الصناعات علي رأس أولوياته خلال عام 2018، وخاصة بعد إعلان السيد محافظ المركزى عن الصندوق الذى سيتيح مليار جنيه للمشروعات المبدعة”.

شارك فى المؤتمر عدد من الوزراء، وقيادات المركزي، والقطاع المصرفي، وأكثر من 500 مشارك من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلي 50 خبيرا محليا وعالميا بجانب عدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية.

وبدأت فاعليات اليوم الثاني، للمؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور علي الخوري، رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، تلتها عدة جلسات نقاش رئيسية ومحاضرات فرعية، ضمت نخبة من أهم الخبراء المحليين والعالميين في مجال التكنولوجيا المالية، و تمت مناقشة العديد من الموضوعات أهمها “ريادة الأعمال الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية” و” دور الجهات الرقابية كمنظم وداعم للتكنولوجيا المالية”.

واختتمت فاعليات المؤتمر بمسابقة بين الشركات المحلية والعالمية في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية لعرض أفكارهم التكنولوجية المبتكرة، و قام أحد رعاة المؤتمر بتقديم جائزة مالية تقدر بنحو مائتين وخمسين ألف جنيه، لأفضل مشروع للخدمات المالية التكنولوجية المبتكرة يمكن تطبيقه بالسوق المصرية، حسب المعايير والشروط التي تم الإعلان عنها، وقد فاز بالجائزة مشروع E.K.Y.C المقدم من Shankar palaniandy (FRS LABS) لفتح الحسابات البنكية إلكترونيا.

تمتلك السوق المصرية العديد من المقومات التى تجعلها جاذبة للاستثمارات فى مجال التكنولوجيا المالية، و تبلغ نسبة الشباب مابين سن 18 إلي 35 عاماً 30% من إجمالى السكان، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 30 مليون مستخدم، فيما بلغت نسبة امتلاك السكان للهواتف المحمولة 112%، مما يجعل من مؤتمر “سيملس” شمال أفريقيا فرصة حقيقية أمام المستثمرين وشركات التكنولوجيا المالية للاستفادة من تلك الإمكانات الهائلة وفرص النمو التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر.

