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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 9.75% . وقررت اللجنة…

سيد بدر 4:34 م, الخميس, 14 مايو 20 4:34 م, الخميس, 14 مايو 20

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قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 9.75% .

وقررت اللجنة خفض سعر الفائدة %3 بشكل استثنائى وعاجل، فى اجتماع طارئ منتصف مارس الجارى، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 %.

وقال البنك المركزى حينها، إن خفض الفائدة يأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وما اعتاده المركزى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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