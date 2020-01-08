البنك المركزى يصدر تعليمات جديدة حول مبادرة «المتعثرين»

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة حول مبادرة المتعثرين التى أطلقها فى 12 ديسمبر الماضى، للعملاء رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه.

وقال البنك المركزي فى تعليمات أصدرها قبل قليل إنه من الممكن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد ، كما مد المبادرة 6 أشهر اضافية تنتهى أواخر 2020.

وحدد المركزي المصانع ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة، ويبلغ عددها 8586 مصنعا، بشرط سداد %50 من أصل المديونية، مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ ويعود للتعامل مع البنوك.

كيفية سداد 50 % من أصل الدين

وذكر المركزي أنه يمكن سداد 50 % بواقع 20% منها على الاقل فى موعد اقصاه نهاية يونيو المقبل ، وسداد المتبقى من نسبة الـ 50% فى موعد اقصاه نهاية ديسمبر المقبل.

كان مجلس الوزراء والبنك المركزي قبل أيام مبادرة لإسقاط الفوائد المتأخرة عن الشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه ، وتأتى فى إطار تحفيز القطاعات المختلفة، ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى الإجمالى .

وقدر نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم فى وقت سابق إجمالى أصل المديونية للفئة المستهدفة 4.3 مليار جنيه، فى حين تصل الفوائد المتراكمة إلى نحو 31.3 مليار جنيه.