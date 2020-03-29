البنك المركزى يستثنى شركات وجمعيات متناهى الصغر من حدود السحب والإيداع

قالت مصادر بنشاط التمويل متناهى الصغر ، ان البنك المركزى المصرى وافق على استثناء جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر من الحد الاقصى اليومى لعمليات الايداع والسحب التى نظمها بشكل مؤقت صباح اليوم.

وذكرت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، ان الدكتورة منى ذو الفقار ، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، ارسلت رسالة إلى اعضاء الاتحاد -حصلت المال على نسخة منها- بموافقة “المركزى ” على عدم سريان حدود على الايداع الخاص بالجمعيات والمؤسسات وشركات التمويل متناهى الصغر.

عدم سريان حدود على السحب الخاص بالجمعيات

كما وافق “المركزى” على عدم سريان حدود على السحب الخاص بالجمعيات والمؤسسات وشركات التمويل متناهى الصغر مع مراعاة ان يقوم البنك المعنى بتعزيز قيمة السحب مع البنك المركزى تليفونياً قبل السحب ويتم ذلك فى نفس اليوم.

ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر حاليًّا شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى، وفيتاس– مصر”، إضافة إلى قرابة ألف جمعية أهلية.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد قال فى مداخلة تلفزيونية قبل قليل ، إن حصيلة سحب الأفراد من البنوك خلال آخر 3 أسابيع بلغت 30 مليار جنيه ، مؤكدا أن سحب تلك المبالغ تم بدون احتياج حقيقي، مناشدا المتعاملين مع البنوك التفكير في احتياجات الآخرين.

المركزى ينظم اجراءات السحب والايداع النقدى لفترة مؤقتة

وقرر البنك المركزي المصري صباح اليوم اتخاذ إجراءات تنظيم إجراءات السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

وقرر البنك المركزى لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وحد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.