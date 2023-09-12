البنك المركزى يدرس ربط تطبيق «إنستاباى» بـ3 دول عربية

يدرس البنك المركزى المصرى ربط تطبيق «إنستاباى» بـ3 دول عربية، ليسمح للمصريين العاملين فى الخارج بالتحويل من حساباتهم فى البنوك المحلية.

وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى فى تصريحات لـ«المال»، أن الدول العربية الثلاثة تشمل؛ الإمارات، السعودية، والأردن.

ويعد «إنستاباى» أول تطبيق مرخص من البنك المركزى المصرى عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ويتيح الوصول المباشر إلى جميع الحسابات أو البطاقات البنكية وتحويل الأموال لحظياً من خلال الهاتف المحمول، حتى 70 ألف جنيه فى كل مرة كحد أقصى.

وأضاف المصدر أنه تتم دراسة ربط التطبيق بالعالم الخارجى بشكل عام، بما فيه الدول الأعضاء فى تكتل «بريكس» الذى انضمت إليه مصر حديثا.

وأشار إلى أن التطبيق أضاف خدمتين جديدتين، هما دفع الفواتير (الغاز والكهرباء والمياه الاتصالات والإنترنت)، وشحن الرصيد، مجانا بدون فرض رسوم.

وسجلت قيم المعاملات المصرفية التى تمت فى الفترة من مارس 2022 حتى نهاية يونيو 2023 نحو 300 مليار جنيه، منها أكثر من 250 مليارا خلال آخر 6 أشهر، وبلغ عدد مستخدمى التطبيق ما يزيد على 3.8 مليون مستخدم.

ومن المقرر أن يفرض البنك المركزى عمولات بمبالغ محدودة على معاملات تطبيق «إنستاباى» بداية من عام 2024.

وأفاد المصدر بأن عدد البنوك التى اشتركت فى التطبيق وصل إلى 32 حتى الآن، بخلاف «المركزى»، على رأسها «الأهلى» و«مصر».

ويعكف البنك المركزى على إتاحة عمليات السحب النقدى من خلال ماكينات الصراف الآلى عبر التطبيق، وكذلك خدمات الدفع والقبول الإلكترونى من خلال رمز الاستجابة السريع.

كما يعمل البنك على مشروع ترميز بطاقات الدفع الإلكترونية على الأجهزة الذكية بالتعاون مع البنوك ومع مقدمى خدمات الدفع عالمياً مثل شركة «أبل باى» للانتهاء من عمليات الربط الفني.