البنك المركزى يدرس التجربة السويدية فى التحول إلى مجتمع غير نقدى

سيد بدر يدرس البنك المركزي المصري التجربة السويدية في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع التحول نحو المعاملات المالية غير النقدية لتحقيق الشمول المالي فى التحول إلى مجتمعى نقدى. وفى إطار ذلك نظم البنك المركزي بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وسفارة مصر…

سيد بدر

يدرس البنك المركزي المصري التجربة السويدية في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع التحول نحو المعاملات المالية غير النقدية لتحقيق الشمول المالي فى التحول إلى مجتمعى نقدى.

وفى إطار ذلك نظم البنك المركزي بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وسفارة مصر بستوكهولم، والمجلس السويدي للتجارة والاستثمار زيارة رسمية إلي دولة السويد تستغرق يومين لتبادل الخبرات والتعرف عن قرب على التجربة السويدية الناجحة في هذا المجال، وسبل الاستفادة منها لتحقيق المزيد من التقدم في التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية الواعدة.

وتترأس البني هلال – نائب محافظ البنك المركزي المصري وفدا رفيع المستوى يضم عددا من قيادات البنك، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك الأهلي المصري، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، ومبادرة رواد النيل، علما بأن الوفد المصري التقى نظيره السويدي وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة.

وصرحت هلال بأن المركزي عازم على مواصلة السير نحو تحقيق الريادة في التكنولوجيا المالية من أجل تحقيق المستهدف الرئيسي وهو وصول المدخرات إلى جميع طبقات المجتمع خاصة الطبقات المهمشة من أجل التنمية الرشيدة والمستمرة، وذلك من خلال خلق المناخ اللازم لنمو التكنولوجيا المالية وتطورها، بجانب الاستفادة من التجارب الدولية الواعدة في هذا المجال مثل التجربة السويدية التي تقدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، حيث تناولت مباحثاتنا مع الجانب السويدي سبل التعاون لنقل خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال إلينا”.

تأتى الزيارة في إطار دور البنك المركزي لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، لمد مظلة الشمول المالي وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأكبر عدد من المواطنين، لتميز التكنولوجيا المالية بأنها منخفضة الرسوم، وموفرة للوقت، وسهلة الاستخدام.

وقد عقد الوفد المصري العديد من الاجتماعات مع كل من نائب محافظ البنك المركزي السويدي والمدير العام لهيئة الرقابة المالية بالسويد، إلي جانب جلسة استماع لأحد أكبر الأساتذة المشاركين بالمعهد الملكي للتكنولوجيا والمتخصص في مجال التحول إلي المجتمعات غير النقدية.

كما يتضمن جدول أعمال الزيارة قيام الوفد بزيارة كل من مركز ستوكهولم للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الإلكترونية، حيث ناقش الوفد طبيعة سوق التكنولوجيا المالية في السويد، والدور الذى تقوم به مراكز التكنولوجيا المالية على مستوى الدول الاسكندنافية لتشجيع استخدام حلول التكنولوجيا المالية ولا سيما الاستثمار فيها.