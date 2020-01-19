البنك المركزى: متوسط سعر الدولار أمام الجنيه يستقر عند مستوى 15.77 جنيه

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى؛ اليوم الأحد، عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الذى تم تسجيله الخميس الماضى وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وشهد الدولار تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية؛ حيث فقد نحو 23 قرشاً من قيمته أمام الجنيه ليتراجع من نحو 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأربعاء قبل الماضى إلى 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

“المركزى” يُعلق على تراجع “الدولار”

وقال البنك المركزى في بيان سابق تعليقا على تراجع الدولار بشكل كبير إن هبوط السعر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تدفقات النقد الأجنبي نحو البنوك التى بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، خاصة من صناديق الاستثمار الأجنبية نحو السوق المحلية.

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناءً على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

أسعار الدولار فى بعض البنوك المصرية

وسجل السعر في بنكي الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين؛ نحو 15.79 جنيه للشراء 15.89جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم، وهو اعلى سعر فى السوق المصرى.

بينما سجل السعر في بنك القاهرة “ثالث أكبر مصرف حكومى فى مصر” خلال تعاملات اليوم ليسجل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولى سجل 15.76 جنيه للشراء 15.86 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات اليوم، كما انخفض السعر في بنك الإسكندرية ليسجل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

تراجع 11% خلال 2019

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

يُذكر أن البنك المركزى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ، وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.