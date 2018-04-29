البنك المركزى: بدء التشغيل التجريبي لبطاقة الدفع الوطنية

محمد سالم وسيد بدرقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إنه تم بدء التشغيل التجريبي لبطاقة الدفع الوطنية التي تعمل عليها شركة بنوك مصر بالتعاون مع البنك المركزي، لافتًا إلى أنها تعمل في المرحلة الأولى للسحب فقط من خلال بطاقة الصراف الآلي ويستخدمها في الفترة الحالية بنك التعمير و

محمد سالم وسيد بدر

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إنه تم بدء التشغيل التجريبي لبطاقة الدفع الوطنية التي تعمل عليها شركة بنوك مصر بالتعاون مع البنك المركزي، لافتًا إلى أنها تعمل في المرحلة الأولى للسحب فقط من خلال بطاقة الصراف الآلي ويستخدمها في الفترة الحالية بنك التعمير والإسكان .

وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم، أنه من المقرر الانتهاء تمامًا من البطاقة لتصبح متاحة للصرف والدفع قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وحول منافسة البطاقة الجديدة مع البطاقات المطروحة بالفعل من شركتي فيزا وماستركارد أكبر مشغلين للبطاقات على مستوى العالم، أوضح حسين أن المنافسة شىء طبيعي وصحي، وأنها عادلة في إطار آليات السوق، موضحًا أن البطاقة الوطنية تستهدف موظفي الحكومة والمعاشات.

ولفت إلى أن البنك المركزي لاحظ أن بعض المجالات لا تستطيع تحمل الخصم الذي يتحمله التاجر مع البطاقات الحالية مثل قطاع السلع المعمرة والمشغولات الذهبية وبالتالي فإن البطاقة الجديدة ستساهم في زيادة المدفوعات الإلكترونية ونشر الشمول المالي في ظل انخفاض تكلفتها .

ونوه إلى أن البنك المركزي وشركة بنوك مصر سيعقدان اجتماعات مع الحكومة عقب بدء تشغيل البطاقة لمعرفة كيفية تعميم البطاقة الجديدة على موظفي الحكومة .

