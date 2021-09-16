البنك المركزى : القطاع المصرفي أصدر 20 مليون بطاقة خصم نهاية يونيو2021

وصل عدد ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 16.9 الف ماكينة

قال البنك المركزي في أحدث تقرير صدر عنة اليوم إن بطاقات الخصم سجلت نحو 20.110 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 19.036 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020.

وأشار البيان إن عدد البطاقات المدفوعة مقدما سجلت 24.737 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى، مقابل 21.927 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020.

كما سجلت بطاقات الائتمان 4.162 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.862 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020.

وعلى صعيد ماكينات الصراف الألي Atm سجلت نحو 16.962 ألف ماكينة بنهاية يونيو، مقابل 14.918 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت نقاط البيع بالسوق لتسجل 173.401 ألف نقطة بيع بنهاية يونيو مقابل 149.511 ألف نقطة بيع بنهاية ديسمبر 2020.

أوضح التقريرأن صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية سجلت نحو 51.006 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 29.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.