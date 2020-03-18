البنك المركزى : الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه لليوم الرابع على التوالي

قال البنك المركزى المصرى إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه واصل الاستقرار، اليوم الأربعاء، عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع منذ الأحد الماضى، لليوم الرابع على التوالي.

وكانت آخر زيادة للدولار أمام الجنيه قد تم تسجيلها، الأحد الماضى، حيث ارتفع، فى هذا اليوم، 3 قروش كاملة ليسجل 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، مقابل 15.66 للشراء، و15.76 للبيع، الأربعاء الماضي.

10 قروش للدولار أمام الجنيه خلال أسبوعين

ونجح الدولار فى تحقيق مكاسب، الأسبوعين الماضيين، بقيمة 10 قروش كاملة، لكن ما زال المستوى الذى وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو الأقلّ منذ الأسبوع الثانى من التعويم نوفمبر 2016.

وتعرّض الدولار لخسائر قاسية، خلال الشهر قبل الماضى، بعدما فقَد 26 قرشًا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى، بينما فقَد نحو 7.2 قرش في ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

أعلى وأقل سعر لشراء الدولار بالبنوك اليوم

وسجل الدولار، اليوم، 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع ، فى “مصرف أبوظبى الإسلامى والكويت الوطنى”، وهو أعلى سعر للشراء، اليوم.

فى حين سجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع فى بنوك ”الأهلى ومصر والزراعى”، وهو أقل سعر للشراء، اليوم. ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

كان الدولارقد سجل، الاثنين قبل الماضى، أعلى ارتفاع يوميّ أمام الجنيه منذ ما يقرب من عامين، حيث زادت العملة الخضراء، اليوم، 6 قروش دفعة واحدة، لتسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، الاثنين، مقابل 15.59 للشراء، و15.69 للبيع، الأحد قبل الماضى.

الدولار فى التعمير والإسكان وقطر الوطنى

بينما سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى “كريدى أجريكول، والعربى الأفريقى، وبلوم، ومصرف أبو ظبى، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعوده، والأهلى المتحد، والتنمية الصناعية، والتجارى الدولى، والإمارات دبى، والمصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى”.