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البنك المركزى : الدولار يستقر أمام الجنيه عند مستوى 15.69 جنيه

واصل عند نفس المستوى 51 يومًا
أحمد الدسوقي 6:40 م, الأثنين, 11 مايو 20 6:40 م, الأثنين, 11 مايو 20

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واصل متوسط سعر الدولار الاستقرار أمام الجنيه لدى البنوك المصرية، حيث سجل بنهاية تعاملات اليوم 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزى ليظل متوقفًا عند المستوى نفسه لـ51 يومًا المتتالية، حيث كان آخِر تحرك للدولار أمام الجنيه في 22 مارس 2020.

وترصد “المال” أسعار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار فى “الأهلى ومصر”

سجل الدولار في “الأهلى، ومصر، والزراعي” 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للشراء اليوم.

وكشف البنك المركزي مؤخرًا عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي، ليسجل نحو 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل نحو 40.11 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بتراجعٍ قدره 3.1 مليار دولار تقريبًا.

وفي بنك “ميد بنك” سجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

قطاع التأمين دولار

سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى، حيث بلغ 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء، اليوم.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن، قبل أسابيع، قيامه، خلال مارس الماضى، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى.

وسجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول، العربى الإفريقى، البركة، بلوم، الأهلى الكويتى، المصرى الخليجى، قناة السويس”.

سعر الدولار فى الإمارات دبى

بينما سجل فى بنوك “التنمية الصناعية، التجارى الدولي، الإمارات دبى، أبو ظبى الأول، المصرف العربى الدولى، التعمير والإسكان، HSBC، قطر الوطنى” 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

يُشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019، بلغت 1.3 مليار دولار، بمعدل سنوي 5.0%، حيث سجلت التحويلات نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

وبلغ الدولار السعر نفسه فى بنوك “المصرف المتحد، عوده، المشرق، الكويت الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات، الاستثمار العربى، والعقارى المصرى العربى، الأهلى المتحد”.

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بقلم أحمد الدسوقي

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